Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Pendikspor: 1
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Eyüp
Hakemler: Burak Şeker xx, Gökhan Barcın xx, Erkan Akbulut xx
Eyüpspor: Harun xx, Cenk xx, Uğur xx, Alpaslan xx, Ömer xx, Taşkın xx (Umut Bulut dk. 87 ?), Recep xxx (Halil dk. 46 xx),
İbrahim xx (Sinan dk. 69 xx), Thill xx (Mustafa Pektemek dk. 69 xx), Babel xx, Dibba xx
Yedekler: Cengiz Alp, Murat Uçar, Berkay Doğan, Fethi, Engin Can, Bekir
Teknik Direktör: Arda Turan
Pendikspor: Kubilay xx, Samet xx, Berkay xx, Hasan xx, Ferhat xx, Mesut xx, Ahmed xx (Aosman dk. 72 x), Gökcan xx, Ali xx (Ahmet dk. 72 x), Hasan xx, Oğulcan xx (Görkem dk. 78 x)
Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Erhan, Tarık, Atakan, Efe, Oltan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Recep Niyaz (dk. 25) (Eyüpspor), Hasan Kılıç (dk. 40 pen.)
Sarı kartlar: Recep Niyaz, Uğur (Eyüpspor), Ali Han (Pendikspor)