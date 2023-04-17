Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Altay: 0
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Altay ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Altay ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar
25. dakikada sol kanatta topla buluşan Rhasalla, ceza sahasına girer girmez yaptığı şutunda kaleyi bulamadı.
31. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Altay’lı Paixao, sağ ayağının üstüyle vurduğu şutu üstten dışarı çıktı.
40. dakikada Erkan Eyibil’in savunmadan driplingle getirdiği topta pasını Mete Demir’e verdi. Mete demir, sağ çaprazdan sol ayağıyla vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada Onur Efe’nin sağ kanattan açtığı ortada savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Paixao, dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Philipp’te kaldı.
52. dakikada ceza sahası yayının önünde topla buluşan Mete Demir, önündeki rakibini ekarte ettikten sonra uygun durumda vurduğu şutu yandan dışarı çıktı.
89. dakikada Himmet Ertürk’ün sağ kanattan yaptığı ortada, topu göğsüyle kontrol eden Doukara’nın yerden vuruşunu Altay savunması son anda çizgiden çıkarttı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol xx, Abdullah Bora Özkara xx, Özcan Sultanoğlu xx
Gençlerbirliği: Philipp xx, Himmet Ertürk xx, Alperen Babacan xx, Fontaine xx, Yasin Güreler xx, Enes Keskin xx, Abdullah Durak xx (Rodrigues dk. 46 xx), Mete Kaan Demir xx (Hayrullah Erkip dk. 84 x), Erkan Eyibil xx (İkic dk. 46 xx), Rhasalla xx (Torje dk. 69 xx), Ayovi xx (Doukara dk. 59 xx)
Yedekler: Ebrar Aydın, Abdullah Şahindere, Uğur Akdemir, Bentley, Eralp Aydın
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Altay: Eren Karataş xx, Salih Sarıkaya, Björkander xx, Kutay Yokuşlu xx (İbrahim Öztürk dk. 68 xx), Naderi xx (Efe Sarıkaya dk. 55 xx), Onur Efe xx (Deniz Kadah dk. 55 xx), Ceyhun Gülselam xx, Arda Gezer xx, Eren Erdoğan xx (Özgür Özkaya dk. 90+6 ?), Paixao xx, Tolga Ünlü xx (Yusuf Tekin dk. 90+6 ?)
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Tugay Gündem, Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz, Murat Uluç, Ali Kızılkuyu
Teknik Direktör: Tuna Üzümcü
Sarı kartlar: Abdullah Durak, Torje, Hayrullah Erkip (Gençlerbirliği), Eren Karataş, Eren Erdoğan (Altay)