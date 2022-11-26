Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Çaykur Rizespor: 3
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada sağ kanattan Muhammed Bayır’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Abdullah Şahindere kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
21. dakika sol kanatan Alberk’in kullandığı köşe atışında kale önünde Emirhan Topçu kafayla kalecinin sağından topu filelere yolladı. 1-1
59. dakikada sol çaprazda kaleyi gören Alper Potuk’un şutunda kaleci Adıyaman gole izin vermedi.
63. dakikada penaltı noktasında topla buluşan Deniz Himmet’in pasında Kubilay Kanatsızkuş meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2
90+3. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Benhur Keser’in pasında kale önünde Miya’nin şutu ağlara gitti. 1-3
Stat: Eryaman
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Emrah Ünal xx, Özcan Sultanoğlu xx, Batuhan Gültek xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert x, Abdullah Şahindere xx, Gökhan Gül xx, Muhammed Bayır xx (Seyit Ali Kahya dk. 50 x), Bieliaiev x, Grechyshkin x, Barış Alıcı xx, Aksel Aktaş x (Mert Kabasakal dk. 46 x), Ahmet Arda Tuzcu x (Sami Gökhan Altıparmak dk. 46 x), İlker Karakaş x (Baran Başyiğit dk. 76 x)
Yedekler: Atalay Gökçe, Ataberk Gök, Zafer Göktuğ Erdem, İbrahim Baran Kayıkçı, Kağan Özkan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Alberk Koç x (Ercan Coşkun dk. 46 x), Emihan Topçu xxx, Bahadır Öztürk xx, Koray Altınay xx, Mithat Pala xx, Yala xx (Benhur Keser dk. 77 x), Alper Potuk xx (Papa dk. 90+5 ?), Sefa Yılmaz xx (Miya dk. 88 x), Emircan Altıntaş x (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46 x), Deniz Hümmet xx
Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Hurk, Eren Emre Aydın, Seyfettin Anıl Yaşar
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Muhammed Bayır (dk. 7) (Gençlerbirliği), Emirhan Topçu (dk. 21), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 63), Mia (dk. 90+3) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Muhammed Bayır (dk. 87) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Kubilay Kuşsuzkanat, Mithat Pala (Çaykur Rizespor)