Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor: 2
Spor Toto 1.Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1.Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Erzurumspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Gençlerbirliği’nin kendi yarı sahasında kaybettiği topla buluşan Süleyman Koç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
56. dakikada Süleyman Koç’un pasıyla ceza sahası dışında Hasek topu önünde buldu. Hasek’in aşırtma vuruşunda Gençlerbirliği oyuncusu Gökhan Gül meşin yuvarlağı çizgiden çevirerek gol olmasını engelledi.
73. dakikada ceza sahası dışında Barış Alıcı’nın pasıyla buluşan Gökhan Gül’ün şık vuruşunda meşin yuvarlak doksana girerek gol oluyor. 1-1
77.dakikada Erzurumspor’da içeriye gönderilen topu Shala Olanare’nin önüne indirdi. Olanare’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu xx, Berksan Duran xx, Emir Eray Eyisoy xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert xx, Abdullah Şahindere xx, Gökhan Gül xx, Mert Kula xx, Barış Alıcı xx, Serdarcan Eralp xx (Ataberk Gök, dk. 80 ?), Grechyshkın xx(Muhammed Bayır dk. 69 xx), Bieliaiev xx (Kağan Özkan dk. 88 ?), Sami Gökhan Altınparmak xx, İlker Karakaş xx (Aksel Aktaş dk. 69 xx)
Yedekler: Atalay Gökçe, Zafer Göktuğ Erdem, Seyit Ali Kahya, Eralp Aydın, Baran Başyiğit, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş xx, Orhan Ovacıklı xx, Mustafa Akbaş xx, Fırat Şaşi xx(Yakup Kırtay dk. 89 ?), Orhan Ovacıklı xx, Alican Özfesli xx (Shala dk. 76 x), Hasek xx(Bergdıch dk.88 ?), Estrela xx, Süleyman Koç xx (Celal Hanalp dk.76 x), Olanare xx, Muhammed Furkan Özhan xx (Ufuk Budak dk. 58 xx)
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Sefa Akgün, Özgür Sert, Eyüp Oskan, Hüseyin Mevlütoğlu,
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Goller: Süleyman Koç (dk.13), Olanare (dk.77) (Erzurumspor), Gökhan Gül (dk.73) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Estrela, Alican Özfesli, Ufuk Budak (Erzurumspor), Mert Kula (Gençlerbirliği)