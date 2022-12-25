Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Bandırmaspor: 5
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 5-2 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’a 5-2 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
21. dakikada Caner Cavlun’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Fatih Kurucuk’un şutu ağlarla buluştu. 0-1
29. dakikada pres sonucu topu alan Kerim Avcı’nın pasında Sedat Şahintürk’ün çaprazdan vuruşu filelere gitti. 0-2
52. dakikada Gençlerbirliği’nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Gökhan Gül, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
65. dakikada Kerem Avcı’nın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-3
70. dakikada Caner Cavlun sol kanatta topu Levent Ayçiçek ile buluşturdu. Levent Ayçiçek’in şutunda top direğe çarparak filelere gitti. 1-4
84. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Topun başına geçen Gökhan Gül, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-4
90+4. dakikada Dembele, ceza sahası içinde topu Mustafa Saymak ile buluşturdu. Mustafa Saymak topu filelere yolladı. 2-5
Stat: Eryaman
Hakemler: Ozan Ergün xx, Erkan Akbulut xx, Ferdi Karadoruk xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Abdullah Şahindere xx, Metehan Mert xx (Ulusoy Mert Kabasakal dk. 46 xx), Mert Kula xx, Hüseyincan Kırıkcı xx (Grehyshkin dk. 46 xx), Bieliaiev xx (Kağan Özkan dk. 46 xx), Ataberk Gök xx, Gökhan Gül xx, Aksel Aktaş xx (Seyit Ali Kahya dk. 67 x) Barış Alıcı xx, Sami Gökhan Altıparmak
Yedekler: Atalay Gökçe, Eralp Aydın, Baran Başyiğit
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Bandırmaspor: Gkelios xx, Alpay Koldaş xx (Manos dk. 90 ?), Fatih Kurucuk xx, Koutroumpis xx, Caner Cavlun xx, Levent Ayçiçek xx, Mehmet Özcan xx (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 90 ?), Mulumba xx, Caner Hüseyin Bağ x (Sedat Şahintürk dk. 16 xx) Kerim Avcı xx (Mustafa Saymak dk. 77 x), Atabey Çiçek xx (Dembele dk. 77 x)
Yedekler: Hüseyin Koç, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak, Emre Batuhan Adıgüzel
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Fatih Kurucuk (dk. 21), Sedat Şahintürk (dk. 29), Kerim Avcı (dk. 65), Levent Ayçiçek (dk. 69), Mustafa Saymak (dk. 90+4) (Bandırmaspor), Gökhan Gül (dk. 52 ve dk. 85 pen.)(Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Gençlerbirliği)