Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 0 - Gençlerbirliği: 1
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Pendikspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Pendikspor, sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sağ taraftan yapılan ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Ayovi, Erdem Özgenç’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada penaltı atışını kullanan Ayovi, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
34. dakika sağ taraftan Regattin’in ceza sahasına yaptığı ortada Thuram’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
45+3. dakikada sağ taraftan Ahmed Ildız’ın yaptığı ortada arka direkte Kappel’in yakın köşeye yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
63. dakikada Barış Alıcı’nın sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ayovi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
67. dakikada sağ çaprazdan Kappel’in vuruşunda, kaleci Nurullah’ın son anda parmaklarının ucuyla dokunduğu top kornere gitti.
82. dakikada Erdem Özgenç’in ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde Hasan Hatipoğlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanına auta çıktı.
90+5. dakikada kaleci Nurullah’ın uzaklaştırmak istediği top Görkem Biten’e çarptı. Kaleye yönelen topa son anda dokunan Nurullah, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Pendik
Hakemler: Emre Kırgın xx, Mehmet Ali Akkor xx, Nurettin Dinçer Demir xx
Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xx, Berkay Sülüngöz xx, Hasan Hatipoğlu xx, Ferhat Öztorun x (Erhan Kara dk. 62 x), Mesut Özdemir x (Aosman dk. 62 x), Ahmed Ildız xx (Görkem Bitin dk. 74 x), Hasan Kılıç xx, Regattin xx, Kappel xx (Gökcan Kaya dk. 90 ?), Rogerio x (Oğulcan Çağlayan dk. 90 ?)
Yedekler: Murat Akşit, Emircan Çiçek, Efe Sayhan, Arda Aksoy, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan xx, Uğur Akdemir xx, Alperen Babacan xx, Fontaine xx, Erkan Eyibül xx, Tiago Rodrigues xx (Özgür Çek dk. 74 x), Andrei Torje xx (Enes Keskin dk. 66 x), Abdullah Durak xx, Kaan Demir xx (Gökhan Altıparmak dk. 66 x), Mohammed Rharsalla xx (Barış Alıcı dk. 59 x), Ayovi xxx (Doukara dk. 74 x)
Yedekler: Ebrar Aydın, Abdullah Şahindere, Eralp Aydın, Hayrullah Erkip, Özkan Yiğiter
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Ayovi (dk. 15 pen.) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ferhat Öztorun, Burak Öğür (Pendikspor), Alperen Babacan, Ayovi, Nurullah Aslan(Gençlerbirliği)