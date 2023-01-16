Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 - Erzurumspor FK: 1

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor'un, Erzurumspor'u konuk ettiği müsabaka 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 - Erzurumspor FK: 1
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Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Pendikspor’un, Erzurumspor’u konuk ettiği müsabaka 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

42. dakikada sol taraftan Ufuk Budak’ın ortasında Shala sol ayağıyla topun gelişine şutunu çıkardı. Yakın direk dibine gelen meşin yuvarlak Pendikspor kalecisi Burak Öğür’de kaldı.

56. dakikada Erdem’in sağ kanattan içeri çevirdiği topta Rogerio’nun röveşata denemesinde top kalenin solundan auta gitti.

65. dakikada sağ taraftan gelişen Pendikspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Regattin, bekletmeden pasını Rogerio’ya aktardı. Rogerio’nun şutunda savunmadan seken top Ahmed Ildız ‘ın önünde kaldı. Ahmed’in vuruşunda Erzurumspor savunmasına da çarpan meşin yuvarlak filelere giti. 1-0

90+3. dakikada Erzurumspor atağında Orhan Ovalı’nın Ortasında topa yükselen Mustafa Yumlu, Ahmet Yazar’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç, penaltı noktasını gösterdi.

90+4. Dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Eren Tozlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 1-1

Stat: Pendik

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Gökhan Memişoğlu xx, Gökmen Baltacı xx

Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xx, Berkay Sülüngöz xx, Hasan Hatipoğlu xx(Aosman dk. 46 x), Ferhat Öztorun xx, Tarık Tekdal xx, Hasan Kılıç xx, Regattin xx, Ahmed Ildız xx(Mesut Özdemir dk. 71 x), Rogerio xx(Ahmet Yazar dk. 89 ?), Kappel xx (Oğulcan Çağlayan dk. 71 x)

Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Samet Asatekin, Efe Sayhan, Erhan Kara, Arda Aksoy

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş xx, Orhan Ovacıklı xx, Mustafa Yumlu xx, Yakup Kırtay xx, Cengizhan Bayrak xx, Estrela xx, Sefa Akgün xx, Muhammed Özhan x (Olanare dk. 63 x), Shala x(Alican Özfesli dk. 78 x), Ufuk Budak xx(Bergdich dk. 84 ?), Eren Tozlu xx

Yedekler: Rıdvan Yağcı, Fırat Aymak, Özgür Sert, Fırat Şaşi, Muhammet Karahan, Güney Yılmaz, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Goller Ahmed Ildız (dk. 65) (Pendikspor), Eren Tozlu (dk. 90+4 pen.)(Erzurumspor FK)

Sarı kart: Hasan Hatepoğlu (Pendikspor)