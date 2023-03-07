Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 3 - Tuzlaspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Tuzlaspor’u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

20. dakikada Tuzlaspor savunmasında Gökhan Akkan’dan topu çalan Aosman’ın ceza sahası içine girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada Regattin’in sol taraftan içeriye çevirdiği topa Ahmed Ildız yakın mesafeden sağ ayağı ile kayarak vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

52. dakikada Erdem Özgenç sol taraftan kazanılan serbest vuruşu hızlı bir şekilde kullandı ve pasını Regattin’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada Tarık Tekdal’ın savunma arkasına attığı uzun pasta topu önüne alan Kappe’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Kurtuluş’un müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

82. dakikada Mata, ceza sahası içi sağ çaprazdan röveşata ile kaleye şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak savunmada Ferhat Özturan’a çarparak oyun alanına geri döndü.

84. dakikada VAR tavsiyesi ile kenara gelip pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Mata’nın pozisyonunda topun Ferhat Öztorun’un eline çarptığına karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Adeniyi’nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top kalecinin solundan filelerle buluştu. 1-1

90+2. dakikada Kappel’in sağ taraftan yaptığı ortada Regattin’in kalenin hemen önünden sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

90+13. dakikada Pendikspor ceza alanı içine doldurulan topu savunma uzaklaştırmaya çalışırken meşin yuvarlak Bünyamin Yürür’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. 2-2

90+17. dakikada Pendikspor atağında Ferhat Öztorun’un sol taraftan açtığı ortada uzak kale direğinde Hasan Kılıç’ın kafa vuruşu ile top filelerle buluştu. 3-2

Stat: Pendik

Hakemler: Ozan Ergün xx, Mehmet Kapluhan xx, Abdülhamit Söyler xx

Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xx, Berkay Sülüngöz xx (Murat Akça dk. 45+1 x), Tarık Tekdal xx, Ferhat Öztorun xx, Ahmed Ildız xx (Ali Han Tunçer dk. 90+4 ?), Hasan Kılıç xxx, Kappel xx, Regattin xxx, Aosman xxx (Mesut Özdemir dk. 69 x), Rogerio xx (Görkem Bitin dk. 69 x)

Yedekler: Murat Akşit, Efe Sayhan, Erhan Kara, Atakan Müjde, Gökcan Kaya, Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt xx, Ogün Bayrak xx, Gökhan Akkan x (Ömürcan Artan dk. 80 ?), Gameli xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Taş x (Bünyamin Yürür dk. 46 x), Rotman xx (Ozan Papaker dk. 71 x), Moutari x (Yahaya dk. 46 x), İmbula x (Erol Akdağ dk. 46 x), Mata xx, Adeniyi xx

Yedekler: Emircan Segin, Burak Bozan, İsmail Konuk, Erdinç Altıntaş, Halef Keklik

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Aosman (dk. 20), Regattin (90+2), Hasan Kılıç (90+17) (Pendikspor), Adeniyi (dk. 86 pen.), Bünyamin Yürür (90+13) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Regattin, Ferhat Öztorun, Burak Öğür (Pendikspor) Gameli, Yahaya (Tuzlaspor)