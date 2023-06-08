Spor Toto 1. Lig Play-off Finali: Pendikspor: 2 - Bodrumspor: 1 (Maç devam ediyor)
IHAAW204335-SPO/8-06-2023 - Spor Toto 1. Lig Play-off Finali: Pendikspor: 2 - Bodrumspor: 1 (Maç devam ediyor) (Fotoğraflı) MANİSA (İHA) - Spor Toto 1. Lig Play-off Finali'nde Pendikspor ile Bodrumspor Akhisar Belediye Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 40. dakikası Pendikspor'un 2-1 üstünlüğü ile geçildi. (TK-S) 8.06.2023 20:43:54 TSI NNNN
IHAAW204335-SPO/8-06-2023 - Spor Toto 1. Lig Play-off Finali: Pendikspor: 2 - Bodrumspor: 1 (Maç devam ediyor) (Fotoğraflı) MANİSA (İHA) - Spor Toto 1. Lig Play-off Finali’nde Pendikspor ile Bodrumspor Akhisar Belediye Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 40. dakikası Pendikspor’un 2-1 üstünlüğü ile geçildi. (TK-S) 8.06.2023 20:43:54 TSI NNNN