Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 1 - Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig 34. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig 34. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakika ceza sahası dışından Bregu’nun etkili vuruşunu kaleci Cihan topu kornere çeldi.
6. dakika Boluspor’un kullandığı köşe vuruşunda Olare’nin ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Cihan köşeye uzanarak çıkarmayı başardı. Pozisyon sonrası Cihan küçük bir sakatlık geçirdi.
30. dakika Oğuz Yıldırım’ın getirdiği topta Kabongo Kasongo’nun vuruşu rakip kalenin yanından auta çıktı
37. dakikada Sakaryaspor ceza sahasına giren Bolusporlu oyuncu Çağlayan Menderes’in müdahalesiyle yer kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
40. dakika penaltı kararı sonrasında topun başına geçen Bregu, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
45. dakika Sakaryaspor tehlikeli bir noktadan Milosevic’in yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruş kazandı. Burak’ın etkili vuruşunda kaleci Çağlar Akbaba topu son anda kornere çeldi.
69. dakika Sakaryaspor’da gelişen atak sonrasında sağ kanattan açılan orta Mehmet Akyüz’ün kafa vuruşu sonrasında auta çıktı.
87. dakika Sakaryaspor atağında topla buluşan Mehmet Akyüz’ün vurduğu şut neticesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Şengül xx
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes xx (Donkor dk. 46 xx), Kabongo Kasongo xx, Burak Süleyman xxx (İsmail Erdoğan dk. 90+1 ?), Zdravko Dimitrov xx, Michal Nalepa xx, Deni Milosevic xxx (Hakan Yavuz dk. 46 xx), İbrahim Has xx (Mehmet Akyüz dk. 46 xx), Bülent Uzun xx, Oğuz Yıldırım xx (Oğuzhan Akgün dk. 84 ?), Ümit Kurt xx
Yedekler: Yuşa Tığrak, Oğuz Kocabal, Dmytro Grechyshkin, Berkay Kurubacak, Ruhi Yıldız
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tugay Kaçar xx, Ngandu xx (Furkan Demir dk. 66 xx), Bregu xx, Oulare xx, Landel xx, Mehmet Zahit Çınar xx (Bülent Cevahir dk. 82 ?), Batuhan İşçiler xx, Burak Asan xx (Abdurrahman Canlı dk. 74 xx), Berk Yıldız xx, Posmac xx
Yedekler: İsmail Çipe, Eray Ataseven, Balde, Erdem Reis, Kerem Paykoç Ensar Bilir, Tolunay Artuç
Teknik Sorumlu: Ahmet Görkem Görk
Goller: Bregu (dk. 40 pen) (Boluspor), Mehmet Akyüz (dk. 87) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Çağlayan Menderes, Burak Süleyman (Sakaryaspor), Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Zahit Çınar, Tugay Kaçar (Boluspor)