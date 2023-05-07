Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 3 - Pendikspor: 2

Spor Toto 1. Lig 36. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Pendikspor'u 3-2 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 3 - Pendikspor: 2
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Spor Toto 1. Lig 36. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Pendikspor’u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Nalepa’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Süleyman’ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

23. dakikada Burak Süleyman’ın kale içine göndermeye çalıştığı top Mesut Özdemir’e çarparak filelerle buluştu. 2-0

45. dakikada sol kanattan Kasongo’nun ortasında arka direkte Hakan topu ağlara gönderdi. 3-0

72. dakika Pendikspor’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oltan Karakarakulluçu’nun vuruşunda top ağlara gitti. 3-1

83. dakikada hızlı gelişen Pendikspor atağında topla buluşan Oltan Karakullukçu meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman xx, Bersan Duran xx, Burak Cansız xx

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Çağlayan Menderesxx (Ümit Kurt dk. 15 xx), Kasongo xx, Burak Süleyman xx (İbrahim Has dk. 78 xx), Donkor xx, Nalepa xx (Nalepa dk. 90+2 ?), Hakan Yavuz xx, Roshi xxx, Grechyshkin xx (Dimitrov dk. 78 xx), Bülent Uzun xx, Oğuz Yıldırım xx (İsmail Erdoğan dk. 79 x)

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Pendikspor: Burak Öğür xx, Hasan Hatipoğlu xx (Tarık Tekdal dk. 46 xx), Regattin xx, Ali Han Tunçer x (Erhan Kara dk. 46 xx), Berkay Sülüngöz xx, Aosman xx (Oltan Karakullukçu dk. 61 xxx), Hasan Kılıç xx, Do Rosario xx, Mesut Özdemir xx, Gökcan Kaya xx, Oğulcan Çağlayan x (Ahmed Ildız dk. 46 x)

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Burak Süleyman (dk. 20), Mesut Özdemir (dk. 23 k.k.), Hakan (dk. 45) (Sakaryaspor), Oltan Karakullukçu (dk. 72 ve 83) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Çağlayan Menderes, Donkor (Sakaryaspor)