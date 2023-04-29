Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Tuzlaspor evinde Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 35. hafta mücadelesinde Tuzlaspor evinde Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Sancaktepe
Hakemler: Turgut Doman xx, Cem Özbay xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
Tuzlaspor: Kurtuluş xx, Ogün xx, Gökhan Akkan xx, Rotman xx, Awuku xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Taş xx, Rotman xx, Yahaya xx (Iseka dk. 54 xx), Erol xx (Bünyamin dk. 89 ?), Nzuzi xx (Mehmet Coşkun dk. 71 x), James Adeniyi xx (Moutari dk. 89 ?)
Yedekler: Emre Koyuncu, Ömerhan, Halef, Erdinç, Muhammed Demirci, Imbula
Teknik Sorumlu: Serdar Uygun
Eyüpspor: Harun xx, Murat xx, Fethi xx, Claro xx, Berkan x (Umut dk. 46 xx), Melih xx, Cenk x (Halil dk. 46 xx, Yonathan del Valle dk. 69 x), Recep xx (Olivier Thill dk. 81 ?), Babel xx, Ömer xx, Dibba x (Sinan dk. 46 xx)
Yedekler: Cengiz, Berkay, Taşkın, İbrahim, Buğra
Teknik Direktör: Arda Turan
Sarı kart: Ogün Bayrak (Tuzlaspor)