Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
36. dakikada Gençlerbirliği atağında topla birlikte ceza sahasına giren Mete Kaan Demir’in sol çaprazdan yerden vuruşunda savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
59. dakikada Ikic’in pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Mete Kaan Demir’in sert vuruşunda, kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.
77. dakikada Imbula’nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Mata’nın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Nurullah’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
77. dakikada sağ taraftan Imbula’nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Gameli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Ali Yılmaz xx, Şahan Yılmaz xx, Mehmet Pekmezci xx
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt xx, Gameli xx, Gökhan Akkan xx, Muhammed Bayır xx, Moutari x (Yahaya dk. 58 x) Ogün Bayrak xx, Rotman xx, İmbula xxx (Erol Akdağ dk. 81), Mehmet Taş xx, Mata xx (Ozan Papaker dk. 90+2 ?), Adeniyi xx (Ömürcan Artan dk. 90+2 ?)
Yedekler: Emircan Seçgin, Burak Bozan, Erdinç Altıntaş, Mehmet Coşkun, Halef Keklik, Muhammed Demirci
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan xx, Uğur Akdemir x (Muhammed Ertürk dk. 87 ?), Alperen Babacan xx, Fontaine xx, Erkan Eyibil x (Gökhan Altıparmak dk. 80 ?), Yasin Güreler xx, Torje x (Ivan Ikic dk. 46 x), Rodrigues xx, Mete Kaan Demir xx (Enes Keskin dk. 61 x), Mohammed Rharsalla xx, Ayovi x (Doukara dk. 61 x)
Yedekler: Philipp Angeler, Abdullah Şahindere, Eralp Aydın, Hayrullah Erkip, Tidiany
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Gameli (dk. 77) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Mata (Tuzlaspor), Fontaine, Mohammed Rharsalla (Gençlerbirliği)