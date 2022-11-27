Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 1- Yılport Samsunspor: 1
Spor Toto 1.Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1.Lig’in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
14. dakikada kontra atakta Ali Kaan Güneren’in topuyla ceza sahasında topla buluşan Laura, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0 - 1
51. dakikada Melih İnan’ın ceza sahasında yere düşürülmesi sonucu Keçiörengücü penaltı kazanıyor.
54. dakikada topun başına geçen Olawoyın, kaleci Szumskı’yi ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Esat Sancaktar xx, Samet Çavuş xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Mikail Okyar xx, Erkam Reşmen xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Rashad xx (Abdullah Aydın dk.63, xx), Bekir Karadeniz xx (Eze 90+2 ?) , Aykut Çeviker xx (Babei dk.52 xx), Bardhi xx, Olawoyın xx, Balaj xx (Melih İnan dk.46 xx)
Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Emin Sarıkaya, Mara, Haşim Arda Sarman
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Y.Samsunspor: Szumskı xx, Zeki Yavru xx, Alim Öztürk xx, Yunus Emre Çift xx, Osman Çelik xx
(Muhammet Ali Özbasıkcı dk.61 xx), Ali Ülgen xx, Ali Kaan Güneren xx (Harrıs dk.61 xx), Celil Yüksel xx (Cihan Kahraman dk.86 ?), Soner Gönül xx, Saouza xx (Polat Yaldır dk.86 ?), Laura xx (Ahmet Sağat dk.78 x)
Yedekler: Aykut Özer, Ali Taha Demir, Yusuf Abdioğlu, Enes Albak
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Laura (dk.14) (Yılport Samsunspor) , Olawoyın (dk.54) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Saouza, Ali Kaan Güneren, Yunus Emre Çift (Y.Samsunspor) Rashad, Bekir Karadeniz, Babaei (Ankara Keçiörengücü)