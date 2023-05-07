Spor Toto 2. Lig: Etimesgut Belediyespor: 0 - Kocaelispor: 3
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Etimesgut Belediyespor, konuk ettiği Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’un 36. haftasında Etimesgut Belediyespor, konuk ettiği Kocaelispor’a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Eryaman
Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Vedat Demir xx, Sinan Bilen xx
Etimesgut Belediyespor: Abdulaziz Demircan x, İsmail Güner xx, Berk Akkgönül x (Muhammet Beşir dk. 59 x), Fatih Cerlek x (Fatih Somuncu dk. 69 x), Reşo Akın x (Medeni Bingöl dk. 71 x), Mehmet Sıddık İstemi x (Abdulcebrail Akbulut dk. 69 x), Yasin Elmas x (Tuğran Burak Tuğ dk. 41 xx), Talha Özler xx, Aykut Civelek xx, Turan Yılmaz xx, Vedat Bora xx
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Alihan Kubalas xx, Yalçın Kılınç xx, Diogo xx, Tayfun Aydoğan xx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Cem Ekinci dk. 81 ?), Mert Çölgeçen xx (Yusuf Cihat Çelik dk. 58 xx), Atila Turan xx (Mehmet Sak dk. 67 x), Mehmet Yılmaz xx (Emre Nefiz dk. 67 xx), Cengizhan Akgün xx (Beykan Şimşek dk. 58 xx), Samed Ali Kaya xx
Goller: Samed Ali Kaya (dk. 18, 54), Emre Nefiz (dk. 74) (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Abdulaziz Demircan (dk. 39), Fatih Cerlek (dk. 89) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı kartlar: Mehmet Sıddık İstemi (Etimesgut Belediyespor), Mert Çölgeçen, (Kocaelispor)