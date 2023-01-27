Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Salih Uçan’ın pasında topla buluşan Aboubakar’ın ceza sahası içine girip kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta Furkan Bayır’ın müdahalesinde meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Aboubakar bir kez daha şutunu çekti, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

14. dakikada Candeias’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Efecan’ın sağ çaprazdan ceza sahası içine girip kaleci Mert ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi.

18. dakikada Furkan Bayır’ın geri pasında Cenk Tosun araya girerek topa sahip oldu. Soldan ceza sahası içine giren Cenk’e kaleci Runarsson’un müdahalesinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada Cenk Tosun’un kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Runarsson’un kapattığı köşeden filelere gitti. 1-0

24. dakikada sağ taraftan Candeias’ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Hassan’ın dokunuşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Mert Günok xx, Tayfur Bingöl xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Welinton xx, Masuaku xx, Salih Uçan xx, Fernandes xx, Muleka xx, Cenk Tosun xxx, Dele xx, Aboubakar xxx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, N’koudou, Atiba, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Oğuzhan Akgün, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Corendon Alanyaspor: Runarsson xx, Furkan Bayır xx, Fer xx, Fatih Aksoy xx, Candeias xx, Umut Güneş xx, Lusamba xx, Zinedine Ferhat xx, Efecan Karaca xx, Hassanxx, Cavaleiro xx

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Erencan Yardımcı, Efkan Bekiroğlu, Eduardo, Rassoul, Pereira, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın, Doumbia

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Cenk Tosun (dk. 20 pen.) (Beşiktaş)