Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Oliveira’nın tek pasında sağ kanatta Rashica topla buluştu. Rashica’nın kale önüne gönderdiği topa Icardi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
22. dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Saiss kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.
30. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Redmond’un içeri yaptığı ortada kale önünde Cenk’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
35. dakikada sol köşeden Masuaku’nun kullandığı kornerde kale önünde Saiss’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Saiss xxx, Colley xx, Masuaku xx, Hadziahmetovic xx, Gedson xx, Redmond xx, Salih Uçan xx, Cenk Tosun xx, Aboubakar xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Welinton, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Maxim, Muleka
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Adekugbe xx, Oliveira xx, Torreira xx, Rashica xx, Mertens xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Icardi xxx
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Midtsjo, Zaniolo, Berkan Kutlu, Mata, Yunus Akgün, Gomis, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Icardi (dk. 20) (Galatasaray), Saiss (dk. 35) (Beşiktaş)
Sarı kart: Rashica (Galatasaray)