Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Eze’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ethemi’nin kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
22. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte yükseklik kazandı. Ceza yayı üzerinde topa sahip olan Masuaku’nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
42. dakikada sağ taraftan Ghezzal’in kullandığı köşe atışında arka direkte Cenk’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Altan xx
Beşiktaş: Mert Günok xx, Onur Bulut xx, Tayyip Sanuç xx, Colley xx, Masuaku xx, Salih Uçan xx, Hadziahmetovic xx, Ghezzal xxx, Cenk Tosun xxx, Gedson xx, Aboubakar xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rosier, Saiss, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Redmond, Necip Uysal, Berkay Vardar, Maxim, Muleka
Teknik Direktör: Şenol Güneş
İstanbulspor: Jensen xx, Duhaney xx, Loshaj xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx, Lokilo xx, Muammer Sarıkaya xx, Ba xx, Ethemi xx, Deli xx, Eze xx
Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Ologo, Ali Yaşar, Mehremic, Onur Ergün, Kerem Şen, Veliu, Emir Kaan Gültekin, Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Cenk Tosun (dk. 42) (Beşiktaş)
Sarı kart: Duhan Aksu (İstanbulspor)