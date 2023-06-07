Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun’un pasında Aboubakar’ın penaltı noktasının solundan yaptığı vuruşta top dışarı gitti.
6. dakikada Salih Uçan’ın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Gedson Fernandes, ayağından açtığı topu tekrar önüne alarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
8. dakikada Ahmet Oğuz’un kaptırdığı topu kazanan Cenk Tosun, ceza yayı içerisinden yaptığı plase vuruşta top az farkla dışarı gitti.
41. dakikada sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun’un derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Muleka, ceza sahası içinde kaleci Sehic’i çalımlayarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
45+2. dakikada topla ilerleyen Pozuelo’nun pasında ceza yayı gerisinden Oğulcan Ülgün’ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Volkan Narinç xx, Gökhan Bilir xx
Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Omar Colley xx, Umut Meraş xx, Amir Hadziahmetovic xx, Salih Uçan xx, Jackson Muleka xx, Gedson Fernandes xx, Cenk Tosun xx, Vincent Aboubakar xx
Yedekler: Emre Bilgin, Aytuğ Kömeç, Tayfur Bingöl, Atiba Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Alexandru Maxim, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Uğurcan Yazğılı xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Oğulcan Ülgün xx, Konrad Michalak xx, Alejandro Pozuelo xx, Marlos Moreno xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mert, Yasir Subaşı, Kahraman Demirtaş, Domagoj Pavicic, Niko Rak, Ata Berk Karababa, Mehmet Ali Büyüksayar, Robert Muric, Mahir Emreli
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Gedson Fernandes (dk. 6), Muleka (dk. 41) (Beşiktaş), Oğulcan Ülgün (dk. 45+2) (Konyaspor)