Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağ kanattan Salih’in yaptığı ortada kale önünde Aboubakar’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
55. dakikada Redmond’un pasında sağ kanatta Rosier topun sahibi oldu. Rosier’in içeri çevirdiği topa kale önünde Aboubakar’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
58. dakikada Oliveira’nın hatasında Hadziahmetovic topla ceza yayı önünde buluştu. Ceza sahası içine girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak filelere gitti. 2-1
87. dakikada Torreira’nın pasında ceza yayı içinde topa sahip olan Kerem’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
90+3. dakikada Rosier’in uzun pasında Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Aboubakar’ın sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Saiss xxx, Colley xx, Masuaku xx, Hadziahmetovic xxx (Maxim dk. 90 ?), Gedson xx (Onur Bulut dk. 90+6 ?), Redmond xx, Salih Uçan xx (Tayfur Bingöl dk. 84 ?), Cenk Tosun xx (Necip Uysal dk. 83 ?), Aboubakar xxx (Muleka dk. 90+6 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Welinton, Umut Meraş, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Adekugbe xx (Barış Alper Yılmaz dk. 71 x), Oliveira x (Midtsjo dk. 62 x), Torreira xx (Yunus Akgün dk. 90+1 ?), Rashica xx (Dubois dk. 71 x), Mertens xx (Zaniolo dk. 62 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Icardi xxx
Yedekler: Okan Kocuk, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Mata, Gomis
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Icardi (dk. 20) (Galatasaray), Saiss (dk. 35), Hadziahmetovic (dk. 58), Aboubakar (dk. 90+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Rashica, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Saiss, Masuaku, Rosier, Salih Uçan, Colley (Beşiktaş)