Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Riad Bajic’in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Alexis Perez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
54. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Masuaku’nun pasında topu alan Redmond, ceza sahasına girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
71. dakikada sol tarafta topla buluşan Redmond, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+5. dakikada Alexis Perez’in ceza yayı önünden yaptığı sert şutta top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Abdullah Bora Özkara xx
Beşiktaş: Mert Günok xx, Onur Bulut xx, Roman Saiss xx, Omar Colley xxx, Arthur Masuaku xx (Jackson Muleka dk. 86 ?), Salih Uçan xx (Necip Uysal dk. 75 xx), Amir Hadziahmetovic xx (Alexandru Maxim dk. 74 xx), Rachid Ghezzal xx (Tayfur Bingöl dk. 74 xx), Nathan Redmond xxx, Cenk Tosun x (Gedson Fernandes dk. 35 xx), Vincent Aboubakar xxx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Giresunspor: Ferhat Kaplan x, Hayrullah Bilazer xx, Ramon Arias x, Alexis Perez x, Alper Uludağ x (Faruk Can Genç dk. 63 x), Jorman Campuzano xx (Murat Cem Akpınar dk. 73 x), Brandley Kuwas x (Doğan Can Davas dk. 64 x), Görkem Sağlam xx (Vukan Savicevic dk. 64 x), Robert Mejia x, Borja Sainz xx (Rahmetullah Berişbek dk. 84 ?), Riad Bajic xx
Yedekler: Onurcan Piri, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Kadir Seven, Mert Han Kurt
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Riad Bajic (dk. 21) (Giresunspor), Aboubakar (dk. 39 pen. ve 45+5), Redmond (dk. 54) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Alexis Perez, Brandley Kuwas, Borja Sainz, Rahmetullah Berişbek (Giresunspor), Amir Hadziahmetovic, Masuaku (Beşiktaş)