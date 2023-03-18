Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Beşiktaş savunmasından seken topla ceza sahası dışında buluşan Loshaj’ın sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
56. dakikada Cenk Tosun’un pasında İstanbulspor yarı sahasının ortasında topla buluşan Aboubakar’ın ceza sahasına sol çaprazdan sokularak yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından filelere gitti. 2-0
67. dakikada Maxim’in pasında ceza yayında topla buluşan Hadziahmetovic’in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada Lokilo’nun ara pasında ceza içi sağ tarafında topla buluşan Ethemi’nin yerden ortasında arka direkte Lokilo’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
89. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Redmond’un içeri çevirdiği topa ön direkte Maxim’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü.
90+3. dakikada Onur Bulut’un pasında orta sahada topla buluşan Redmond’ın ceza sahasına sokularak sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Altan xx
Beşiktaş: Mert Günok xx, Onur Bulut xx, Tayyip Sanuç xx (Saiss dk. 83 ?), Colley xx, Masuaku xx (Muleka dk. 90+4 ?), Salih Uçan xx (Maxim dk. 63 x), Hadziahmetovic xx, Ghezzal xx (Redmond dk. 63 x), Cenk Tosun xxx (Tayfur Bingöl dk. 83 ?), Gedson xx, Aboubakar xxx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rosier, Umut Meraş, Necip Uysal, Berkay Vardar
Teknik Direktör: Şenol Güneş
İstanbulspor: Jensen xx, Duhaney xx, Loshaj xx (Kerem Şen dk. 64 x), Mehmet Yeşil xx (Mehremic dk. 69 x), Duhan Aksu xx, Lokilo xxx (Onur Ergün dk. 84 ?), Muammer Sarıkaya xx, (Topalli dk. 84 ?), Ba xx, Ethemi xx, Deli xx, Eze xx (Emir Kaan Gültekin dk. 64 x)
Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Ologo, Ali Yaşar, Veliu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Cenk Tosun (dk. 42), Aboubakar (dk. 56), Redmond (dk. 90+3) (Beşiktaş), Lokilo (dk. 70) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Duhan Aksu, Duhaney (İstanbulspor)