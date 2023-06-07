Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı ve ligi 3. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı ve ligi 3. sırada tamamladı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Guilherme’nin sol kanattan kullandığı duran topta Mahir Emreli’nin kafa vuruşunda kaleci Mert’in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
48. dakikada Rosier’in ortasında savunmadan seken topu Salih Uçan, yaptığı vuruşta yakın mesafeden Aboubakar kafayla tamamlamak istedi top az farkla dışarı gitti.
51. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Moreno’nun pasında Alejandro Pozuelo kaleci Mert’i çalımlayarak dar açıdan topu filelere gönderdi. 2-3
62. dakikada Cenk Tosu altıpas içerisinde topu kontrol ederken, sağındaki Tayfur’a pasını aktardı. Tayfur’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic’in solundan ağlara gitti. 3-3
65. dakikada Oğulcan Ülgün’ün, Gedson ile girdiği ikili mücadelede hakem Ümit Öztürk, Oğulcan’ın ayağını fazla kaldırdığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
90. dakikada Aboubakar’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Cenk Tosun’un gelişine vuruşunda Uğurcan ayak koyarak topu kornere gönderdi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Volkan Narinç xx, Osman Gökhan Bilir xx
Beşiktaş: Mert Günok x, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Omar Colley xx, Umut Meraş xx (Semih Kılıçsoy dk. 88 ?), Amir Hadziahmetovic xx (Alexandru Maxim dk. 60 xx), Salih Uçan xx, Jackson Muleka xx (Tayfur Bingöl dk. 60 xxx), Gedson Fernandes xx, Cenk Tosun xx (Kerem Atakan Kesgin dk. 90+3 ?), Vincent Aboubakar xx
Yedekler: Emre Bilgin, Aytuğ Kömeç, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Uğurcan Yazğılı xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx (Kahraman Demirtaş dk. 90+3 ?), Oğulcan Ülgün xx, Konrad Michalak x (Mahir Emreli dk. 46 xx), Alejandro Pozuelo xxx (Niko Rak dk. 70 xx) Marlos Moreno xx (Robert Muric dk. 77 xx), Mame Diouf xx (Yasir Subaşı dk. 77 xx)
Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mert, Domagoj Pavicic, Ata Berk Karababa, Mehmet Ali Büyüksayar
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Gedson Fernandes (dk. 6), Muleka (dk. 41), Tayfur Bingöl (dk. 62) (Beşiktaş), Oğulcan Ülgün (dk. 45+2), Mahir Emreli (dk. 47), Alejandro Pozuelo (dk. 51) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Oğulcan Ülgün (dk. 65) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Marlos Moreno (Konyaspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)