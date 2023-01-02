Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadeleyle başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadeleyle başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta maçları yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Ümraniyespor, Hatayspor’u ağırlayacak. Günün bir diğer müsabakasında ise Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta; Adana Demirspor - İstanbulspor ve Trabzonspor - Giresunspor maçlarıyla sona erecek.
Spor Toto Süper Lig’de 17. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 Ümraniyespor - Hatayspor
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
4 Ocak Çarşamba
17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
20.00 Konyaspor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
5 Ocak Perşembe
17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor
20.00 Trabzonspor - Giresunspor