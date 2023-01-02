Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Beşiktaş’ın BAY geçeceği haftada maçların programı ve hakemler şu şekilde:
Yarın
17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
4 Ocak Çarşamba
17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
20.00 Arabam.com Konyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
5 Ocak Perşembe
17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık