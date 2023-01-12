Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadele ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadele ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta heyecanı, yarın, 14 Ocak Cumartesi ve 15 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın oynanacak Kayserispor - DG Sivasspor ve Galatasaray - Hatayspor maçlarıyla başlayacak. Alanyaspor, haftayı maç yapmadan tamamlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın
17.00 Kayserispor - DG Sivasspor
20.00 Galatasaray - A. Hatayspor
14 Ocak Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Giresunspor
16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü
16.00 Konyaspor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
15 Ocak Pazar
13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor
16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe