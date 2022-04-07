Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta yarın oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ile başlayacak. 32. hafta Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi heyecanına sahne olacak.

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  • 07.04.2022 11:00
  • Güncelleme: 07.04.2022 11:40
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta yarın oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ile başlayacak. 32. hafta Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi heyecanına sahne olacak.

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 9 Nisan Cumartesi, 10 Nisan Pazar ve 11 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Gaziantep FK, Trabzonspor’u konuk edecek. Bu hafta derbide pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da cumartesi günü evinde Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Antalyaspor ile Hatayspor karşılaşacak.

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Süper Lig’de 32. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor

9 Nisan Cumartesi

13.30 V. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

16.00 Göztepe - Y. Kayserispor

16.00 Çaykur Rizespor - İ. H. Konyaspor

20.30 Beşiktaş - A. Alanyaspor

10 Nisan Pazar

13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor

16.00 D. G. Sivasspor - Medipol Başakşehir

16.00 Adana Demirspor - Altay

20.30 Fenerbahçe - Galatasaray

11 Nisan Pazartesi

20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor

İHA

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