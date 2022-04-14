Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

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  • 14.04.2022 12:02
  • Güncelleme: 14.04.2022 12:29
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında heyecan yarın, 16 Nisan Cumartesi, 17 Nisan Pazar ve 18 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Kayserispor ile Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu hafta Fenerbahçe, Göztepe’yi konuk edecek. Beşiktaş da deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.

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Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

20.30 Trabzonspor - V. Fatih Karagümrük

20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor

16 Nisan Cumartesi

13.30 A. Hatayspor - D.G. Sivasspor

16.00 Altay - Medipol Başakşehir

16.00 A. Alanyaspor - F. T. Antalyaspor

20.30 Fenerbahçe - Göztepe

17 Nisan Pazar

13.30 İ.H. Konyaspor - Gaziantep FK

16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor

20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş

18 Nisan Pazartesi

20.30 Galatasaray - Ö.K. Yeni Malatyaspor

İHA

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