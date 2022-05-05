Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.

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  • 05.05.2022 10:06
  • Güncelleme: 05.05.2022 10:11
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında heyecan yarın, 7 Mayıs Cumartesi, 8 Mayıs Pazar ve 9 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Hatayspor ile Trabzonspor, Gaziantep FK ile de Kayserispor karşılaşacak. Bu hafta derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Galatasaray da Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek. Hafta Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

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Spor Toto Süper Lig’de 36. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 A. Hatayspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Y. Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16.00 D.G. Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 V. Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

19.00 Adana Demirspor - A. Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay - GZT Giresunspor

16.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20.00 F.T. Antalyaspor - İ.H. Konyaspor

İHA

SHA Editör
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