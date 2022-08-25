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Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak Gaziantep FK-FT Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
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Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta yarın oynanacak Gaziantep FK-FT Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta heyecanı yarın, 27 Ağustos Cumartesi, 28 Ağustos Pazar ve 29 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Gaziantep FK, Antalyaspor’u konuk edecek. Haftanın önemli müsabakasında da Trabzonspor, Galatasaray’ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç Konya ekibinin stadındaki bakımdan dolayı Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde de Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu haftayı Medipol Başaşehir BAY olarak geçirecek.

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Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasının programı şöyle:

Yarın

21.00 Gaziantep FK - FT Antalyaspor

27 Ağustos Cumartesi

19.15 V. Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü

21.45 Adana Demirspor - H. Ümraniyespor

21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor

28 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - A. Hatayspor

19.15 Y. Kayserispor - B. Giresunspor

21.45 Trabzonspor - Galatasaray

29 Ağustos Pazartesi

19.15 A. Konyaspor - Fenerbahçe

21.45 Beşiktaş - DG Sivasspor

İHA
Editör

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