Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de ertelenen 4 karşılaşma yarın ve pazar günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak
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Spor Toto Süper Lig’de ertelenen 4 karşılaşma yarın ve pazar günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig’e Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler nedeniyle verilen ara erteleme maçlarıyla start alacak. Süper Lig’in 23. haftasındaki Giresunspor - Kayserispor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Fenerbahçe - Konyaspor maçları ile Süper Lig’in 14. haftasında Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ileri bir tarihe alınan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi yarın ve pazar günü oynanacak.

Ertelenen maçların programları şu şekilde:

Yarın

19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Şubat Pazar

16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen