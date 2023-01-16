Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı istatistikleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısında en çok gol atan takım 44 golle Fenerbahçe olurken, 13 gol ile en az gol yiyen ekip ise lider Galatasaray. Ayrıca Fenerbahçe, 5 kırmızı kartla ligin en hırçın takımı olarak dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısı dün akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu da sezonun ilk yarısına dair takımların iç ve dış sahada performansları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi verilerle sezonun ilk yarı istatistiklerini yayınladı.

En golcü Fenerbahçe, en az gol yiyen Galatasaray

Sezonun ilk yarısını 38 puanla ikinci tamamlayan Fenerbahçe, 44 golle en golcü takım oldu. Sarı-lacivertlileri 39 golle Fatih Karagümrük, 36 golle de Adana Demirspor takip etti.

Galatasaray ise filelerinde gördüğü 13 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.

Gol krallığında Enner Valencia

Gol krallığı yarışında da zirvede 15 golle Fenerbahçe’nin yıldızı Enner Valencia bulunuyor. 10’ar golle Fatih Karagümrük’ten Fabio Borini ve Mbaye Diagne ile Antalyaspor’dan Haji Wright ikinciliği paylaşıyor.

Bin 540 oyuncu değişikliği

Bin 540 oyuncu değişikliğinin yaşandığı ilk devrede Fenerbahçe, 90 defa ile en fazla oyuncu değişikliği yapan takım oldu. Sarı-lacivertlileri 88’er oyuncu değişikliğiyle Galatasaray, Kayserispor ve Ümraniyespor izledi.

Galatasaray deplasmanda kaybetmiyor

Sezonun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray, deplasmanda 7 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyetle 23 puanla bu alanda en başarılı takım oldu. Sarı-kırmızılıların ardından 5 galibiyetle Fenerbahçe geliyor.

Evinde en fazla puan toplayan takımlar ise 22’şer puanla Fenerbahçe ve Başakşehir. Bunları 21 puanla Trabzonspor takip ediyor.

En hırçın takım Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’de 19 haftada hakemler 804 kez sarı kartına, 45 defa ise kırmızı kartına başvurdu. Fenerbahçe, 5 kırmızı kartla ligin en hırçın takım oldu. 4’er kırmızı kartla Adana Demirspor ve Antalyaspor da sarı-lacivertlilerin arkasından geldi. Alanyaspor ilk yarıda kırmızı kart görmeyen tek ekip oldu.

52 sarı kartla Kasımpaşa en fazla sararan takım olurken, Gaziantep FK 51, Galatasaray da 50 sarı kartla ilk yarıyı kapattı.

Futbolseverler 501 gol izledi

Ligin ilk yarısında futbolsever 501 gol izledi. Bu gollerin 342’si ayakla, 89’u kafayla, 58’i de penaltıdan geldi. Takımlar, 12 kez de kendi ağlarını sarstı.