Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta programı açıklandı.

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  • 16.05.2022 18:08
  • Güncelleme: 16.05.2022 21:44
Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta programı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanacak müsabakaların programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklanan program şu şekilde:

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20 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor - Galatasaray

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Altay - Kasımpaşa

16.00 Sivasspor - Kayserispor

19.00 Beşiktaş - Konyaspor

19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

22 Mayıs Pazar

16.00 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

19.00 Hatayspor - GZT Giresunspor

19.00 Adana Demirspor - Göztepe

İHA

SHA Editör
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