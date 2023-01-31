Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Beşiktaş kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken kaptırdığı topta, Kazım Kazım’ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Bertolacci’nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
25. dakikada Tayfur’un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
33. dakikada sol taraftan Masuaku’nun ceza sahasına yaptığı ortada, Welinton’un kafa vuruşunda savunmada Baniya’ya çarpan top, ceza alanı içinde Cenk Tosun’un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
43. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde sağ taraftan Ricci’nin pasında topla buluşan Borini’nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanında auta gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Esat Sancaktar xx
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Biraschi xx, Rayyan Baniya xx, Dresevic xx, Levent Mercan xx, Bertolacci xx, Matteo Ricci xx, Ozdoev xx, Colley xx, Borini xx, Kazım Kazım xx
Yedekler: Viviano, Bruno Rodrigues, Mbaye Diagne, Kerim Frei, Burak Kapacak, Lawrence Nicholas, Shukurov, Salih Dursun, Adnan Uğur, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Rosier xx,Welinton xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Masuaku xx, Gedson Fernandes xx, Tayfur Bingöl xx, Redmond xx, Dele Alli xx, Cenk Tosun xxx, Aboubakar xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Nkoudou, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Romain Saiss, Jackson Muleka, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Cenk Tosun (dk. 33) (Beşiktaş)