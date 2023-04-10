Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 1-0’lık üstünlüğüyle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Attila Szalai’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Willian Arao, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Abdülkadir Bitigen, Samet Akaydin’in hava topu mücadelesinde rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

24. dakikada sağ kanattan içe kat eden Colley’in, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Altay topu sektirdi. Pozisyonun devamında topu takip eden Ozdoev, kale sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 1-0

31. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu kaleci Batuhan son anda uzaklaştırdı.

36. dakikada Szalai’nin orta alandan gönderdiği uzun top, yay üzerinde bulunan Valencia’dan sekip kaleci Batuhan’da kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xx, Mustafa Savranlar xx

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Salih Dursun xx, Ibrahim Dresevic xx, Rayyan Baniya xx, Levent Mercan xx, Otabek Shukurov xx, Matteo Ricci xx, Magomed Ozdoev xxx, Ebrima Colley xx, Fabio Borini xx, Mbaye Diagne xx

Yedekler: Muzaffer Kablan, Bruno Rodrigues, Saba Lobzhanidze, Adem Ljajic, Kerim Frei, Colin Kazım-Richards, Burak Kapacak, Lawrence Anwan, Sofiane Feghouli, Andrea Bertolacci

Teknik Direktör: Andea Pirlo

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Ezgjan Alioski xx, Willian Arao xx, İrfan Can Kahveci xx, İsmail Yüksek xx, Emre Mor xx, Serdar Dursun xx, Enner Valencia xx

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Diego Rossi, Arda Güler, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ahmet Aydın, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Gol: Magomed Ozdoev (dk. 24) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)