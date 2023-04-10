Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada savunma arkasına sarkan Colley, şık bir çalımla ceza sahası içine girdi. Colley’in vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti.
51. dakikada Valencia’nın vuruşunda savunmadan seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Miha Zajc, sağ ayağıyla gelişine sert ve düzgün bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak yakın köşeden doksana gitti. 1-1
56. dakikada sol kanattan savunma arkasına sarkan Borini, kaleci Batuhan’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta gönderdi.
63. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Valencia şut açısı aradı, savunma topa ayak koydu. Pozisyonun devamında Joao Pedro’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler, vuruşunda topu dışarı attı.
71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Arda Güler’in vuruşunda kaleci Batuhan topu çıkardı. Ardından Joao Pedro’nun vuruşunda top yandan auta gitti.
78. dakikada Arda Güler’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Attila Szalai, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xx, Mustafa Savranlar xx
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Salih Dursun xx, Ibrahim Dresevic xx, Rayyan Baniya xx, Levent Mercan xx, Otabek Shukurov xx (Adem Ljajic dk. 85 ?), Matteo Ricci xx (Andrea Bertolacci dk. 85 ?), Magomed Ozdoev xxx (Nicholas Lawrence dk. 77 ?), Ebrima Colley xx, Fabio Borini xx (Saba Lobzhanidze dk. 71 x), Mbaye Diagne xx
Yedekler: Muzaffer Kablan, Bruno Rodrigues, Kerim Frei, Colin Kazım-Richards, Burak Kapacak, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Andea Pirlo
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xxx, Ezgjan Alioski xx (Bright Osayi-Samuel dk. 67 x), Willian Arao x (Miha Zajc dk. 46 xxx), İrfan Can Kahveci xx (Arda Güler dk. 57 xx), İsmail Yüksek xx, Emre Mor xx (Diego Rossi dk. 57 x), Serdar Dursun x (Joao Pedro dk. 46 x), Enner Valencia xx
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Miguel Crespo, Ahmet Aydın, Nazım Sangare
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Magomed Ozdoev (dk. 24) (Fatih Karagümrük), Miha Zajc (dk. 51), Attila Szalai (dk. 78) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Matteo Ricci (Fatih Karagümrük)