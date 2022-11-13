Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Gaziantep Futbol Kulübü: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Gaziantep Futbol Kulübü’nün 2-1’lik üstünlüğü ile noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borini’nin şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Jimmy Durmaz’ın sert şutunda kaleci Günay topu kornere gönderdi.
13. dakikada sağ taraftan Maxim’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ertuğrul’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
20. dakikada sağ taraftan Maxim’in kullandığı kornerde Sagal’ın yaptığı kafa vuruşunda uzak direk dibinden kaleci Viviano topu çıkardı. Dönen topa direk dibinde Figueireido’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Borini’nin yaptığı ortada arka direkte Baniya’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz xx, Abullah Bora Özkara xx, Murat Altan xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Baniya xxx, Dresevic xx, Salih Dursun xx, Jimmy Durmaz xx, Lawrence xx, Colley xx, Kouassi xx, Ozdoev xx, Borini xx
Yedekler: Batuhan Şen, Burak Kapacak, Ricci, Kerim Frei, Samed Onur, Levent Mercan, Efecan Mızrakçı, Adnan Uğur, Diagne, Colin Kazım Richards
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç xx, Ertuğrul Ersoy xxx, Jevtovic xx, Arda Kızıldağ xx, Kitsiou xx, Tosca xx, Merkel xx, Hanousek xx, Sagal xx, Maxim xx, Figueiredo xxx
Yedekler: Mustafa Bozan, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan, Markovic, Veliu, Pekhart, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 13), Figueireido (dk. 20) (Gaziantep Futbol Kulübü), Baniya (dk. 32) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Jevtovic (Gaziantep Futbol Kulübü)