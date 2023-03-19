Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Serdar Gürler’in sol taraftan kullandığı kornerde, ön direkte Figueiredo’nun yaptığı kafa vuruşunda Diagne’nin müdahalesiyle meşin yuvarlak tekrar kornere gitti.
17. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahasında Figueiredo’nun kafayla yükselttiği topa Aleksic’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
34. dakikada Aleksic’in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Figueiredo, yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
42. dakikada savunma arkasına atılan pasta Keny kafayla ceza sahası dışına Figueiredo’ya indirdi. Figueiredo’nun ortasında ceza sahası içinin sol tarafında topla buluşan Serdar Gürler bekletmeden kafa ile pasını Aleksic’e aktardı. Müsait pozisyondaki Aleksic kale önünde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Keny’nin müdahalesiyle Borini yerde kaldı. Maçın hakemi Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Borini, kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Murat Tuğberk Curbay xx, Özgür Ertem xx
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Biraschi xx, Rayyan xx, Dresevic xx, Levent Mercan xx, Bertolacci xx, Ricci xx, Shukurov xx, Colley xx, Borini xx, Diagne xx
Yedekler: Muzaffer Kablan, Rodrigues, Lobjanidze, Ljajic, Kerim Frei, Burak Kapacak, Lawrance, Ozdoev, Salih Dursun, Feghouli
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Touba xx, Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Biglia xx, Keny xx, Serdar Gürler xx, Aleksic xx, Figueiredo xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Szysz, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Okaka, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Borini (dk. 45+4 pen.) (Fatih Karagümrük), Aleksic (dk. 42) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Rayyan (Fatih Karagümrük), Duarte (Başakşehir)