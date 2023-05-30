Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Kerim Frei’nin pasında topla buluşan Diagne’nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Bilal’in müdahalesi sonrası oyun alanına geri döndü.
66. dakikada Kayserispor atağında Ali Karimi’nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta top dışarı gitti.
68. dakikada Ozdoev’in pasında topla buluşan Lobzhanidze‘nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Kısal xx, Murat Temel xx
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Davide Briaschi xx (Salih Dursun dk. 90+1 ?), Rayyan Baniya xx, İbrahim Dresevic xx, Levent Mercan xx, Sofiane Feghouli xx (Adnan Uğur dk. 81 ?), Andrea Bertolacci xx (Nicholas Lawrance dk. 74 x), Magomed Ozdoev xxx (Adem Ljajic dk. 90+1 ?), Saba Lobzhanidze x (Ebrima Colley dk. 74 x), Kerim Frei Koyunlu xx, Mbaye Diagne xx
Yedekler: Muzaffer Kablan, Bruno Rodrigues, Kazım Kazım, Otabek Shukurov, Brahim Darri
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Gökhan Sazdağı xx, Kolovetsios xx, Arif Kocaman x (Hosseini dk. 64 x), Attamah xx, Ackah xx, Cardoso x (Uzodimma dk. 88 ?), Karimi x (Baran Ali Gezek dk. 84 ?), Kemen xx, Mane x (Mensah dk. 64 x), Thiam x (Talha Sarıarslan dk. 88 ?)
Yedekler: Gavranovic, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Mehmet Öztürk
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Kerim Frei (dk. 16 ve 28) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Yaw Ackah (dk. 9) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Andrea Bertolacci, İbrahim Dresevic (Fatih Karagümrük) Cardozo, Mensah (Kayserispor)