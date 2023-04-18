Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 4 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele 4-2'lik skorla Karagümrük'ün üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fatih Karagümrük, Ümraniyespor’u konuk etti. Mücadele 4-2’lik skorla Karagümrük’ün üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Bertolacci’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sol çaprazdan Gheorghe’nin, Borini’ye yaptığı müdahale sonucunda VAR’ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.
51. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Borini, top ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-3
62. dakikada savunmada Dresevic’in hatasında araya giren Kayode, ceza yayı ön çizgisinden yaptığı vuruşta kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 3-2
75. dakikada Borini’nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Bertolacci, bekletmeden yerden gönderdiği pasta ceza sahası içinde Diagne, kontrol edip kaleye yüzünü dönüp yere düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-2
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Bilal Gölen xx
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx (Viviano dk. 25 x), Biraschi xx, Rayyan xx, Dresevic xx, Levent Mercan xx, Shukurov xx (Lawrence dk. 72 x), Ozdoev xx, Bertolacci xx, Lobjanidze xx (Ljajic dk. 84 ?), Borini xxx (Burak Kapacak dk. 83 ?), Diagne xx
Yedekler: Rodrigues, Kerim Frei, Kazım-Kazım, Colley, Salih Dursun, Feghouli
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Ümraniyespor: Berke Özer xx, Gherorghe xx, Glumac xx, Epureanu xx, Onur Atasayar xx (Onur Ayık dk. 73 x), Geraldo xx, Kartal Kayra xx (Oğuz Gürbulak dk. 83 ?), Avounou xx (Mrsic dk. 74 x) Kayode xx, Sekidika xx (Bettaieb dk. 74 x), Umut Nayir xx
Yedekler: Orkun Özdemir, Lenjani, Mustafa Eser, Serkan Göksu, Fatih Şanlıtürk, Popov
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Lobjanidze (dk. 45+1 ), Borini (dk. 45+6 pen. ve 52 pen.), Diagne (dk. 75) (Fatih Karagümrük), Umut Nayir (dk. 36 pen.), Kayode (dk. 62) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Shukurov, Diagne, Dresevic, Burak Kapacak, Viviano (Fatih Karagümrük), Glumac, Kayode (Ümraniyespor)