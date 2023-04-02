Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Arda Güler’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
27. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Valencia’nın vuruşunda Mert gole izin vermedi.
38. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Arda Güler, Onur Bulut’un müdahalesi ile yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada beyaz noktanın başına geçen Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’un sağından filelerle buluştu. 1-0
43. dakikada kafalardan seken top Beşiktaşlı Welinton’un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı önünden yaptığı sert vuruş savunmadan döndü.
45+1. dakikada savunma arkasına atılan pasta Samet Akaydin’in hatası sonucunda kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Aboubakar çalımlamak isterken, Altay meşin yuvarlağın sahibi oldu.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Serdar Aziz xx, Samet Akaydin xx, Szalai xx, Osayi Samuel xx, Arao xx, Mert Hakan Yandaş xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Arda Güler xx, Joao Pedro xx, Valencia xx
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrque, Alioski, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Zajc, Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Sorumlu: Joao de Deus
Beşiktaş: Mert Günok xx, Onur Bulut xx, Tayyip Talha Sanuç x (Welinton dk. 10 x), Omar Colley xx, Masuaku xx, Amir Hadziahmetovic xx, Rachid Ghezzal xx, Salih Uçan xx, Gedson Fernandes xx, Cenk Tosun xx, Aboubakar xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Nathan Redmond, Kerem Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Muleka, Maxim, Umut Meraş, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Valencia (dk. 41 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel (Fenerbahçe), Welinton, Aboubakar, Colley (Beşiktaş)