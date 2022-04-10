Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılamanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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  • 10.04.2022 21:23
  • Güncelleme: 10.04.2022 21:44
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk ediyor. Karşılamanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

26. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Mert Hakan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Osayi-Samuel penaltı noktası üzerindeki Zajc’ı gördü. Bu futbolcunun plasesinde top filelere gitti. 1-0

35. dakikada Fenerbahçe çok hızlı çıktı. Osayi-Samuel kendi yarı sahasından aldığı topla Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun Nelsson’u çalımlayıp sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

42. dakikada Babel’in pasında topla buluşan Berkan, savunmanın arkasına sarkan Kerem’i gördü. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay gole izin vermedi.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi-Samuel xxx, Serdar Aziz xxx, Kim xx, Ferdi xxx, Crespo xx, Zajc xxx, Mert Hakan xxx, Rossi xx, İrfan Can xxx, Serdar Dursun xx

Yedekler: Berke, Nazım, Novak, Szalai, Sosa, Pelkas, Gustavo, Arda Güler, Berisha, Valencia

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Muslera xx, Omar x, Nelsson x, Marcao xx, Van Aanholt x, Taylan x, Berkan x, Cicaldau xx, Babel x, Kerem x, Gomis x

Yedekler: İsmail, Pena, Semih, Boey, Pulgar, Ömer, Morutan, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Zajc (dk. 26) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Marcao, Babel (Galatasaray)

İHA

SHA-Y
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