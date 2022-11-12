Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Alper Uludağ kafayı vurdu, Serginho’dan önce son anda savunma araya girerek tehlikeyi önledi.
71. dakikada Alper’in soldan kale sahasına gönderdiği ortada Serdar Aziz kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Borja’nın önünde kaldı. Bu futbolcu sol çaprazdan gelişine sert vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1
83. dakikada kendi yarı sahasından aldığı geri pasla kaleciye oynamayı düşünen Serdar Aziz bir anda topu Borja’ya kaptırdı. Bu ceza sahasına girer girmez bekletmeden Altay’ın yanından topu filelere gönderdi. 1-2
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Fenerbahçe: Altay x, Ferdi xx, Serdar Aziz x, Atilla Szalai x, Alioski x (Serdar Dursun dk. 79 x), Arao x (Arda Güler dk. 86 ?), Zajc x (Crespo dk. 62 xx), Rossi x (Osayi Samuel dk. 62 xx), İrfan Can x (Emre Mor dk. 79 x), Valencia xx, Joao Pedro x
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Çağatay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Giresunspor: Onurcan xxx, Campuzano xxx (Murat Cem dk. 90 ?), Arias xxx, Perez xxx, Alper xxx, Serginho xxx (Sergen dk. 90+1 ?), Navarrete xxx, Kuwas xx (Savicevic dk. 70 xx), Borja Sainz xxx, Görkem xx (Rahmetullah dk. 71 xx), Bajic x (Oğulcan Çağlayan dk. 82 ?)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Senghor, Doğan Can, Kadir Seven, Şahin Dik
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Valencia (dk. 19 pen.) (Fenerbahçe), Borja (dk. 71 ve dk. 83) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Joao Pedro (dk. 40) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Perez, Arias, Alper (Giresunspor)