Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Arda Güler’in rakibini geçip verdiği ara pasta ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Michy Batshuayi’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
28. dakikada Diego Rossi’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Enner Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
31. dakikada Edin Visca sol kanattan topla ilerleyip pasını ceza sahası içindeki Marek Hamsik’e aktardı. Hamsik’in sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
36. dakikada Marek Hamsik’in ara pasında Umut Bozuk ceza sahası içi sağında topla buluştu. Umut’un arka direğe pasında topu alan Jens Larsen’in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
38. dakikada Michy Batshuayi’nin pasında ceza yayı sol tarafında topu alan Diego Rossi’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Süleyman Özay xx, Mustafa Savranlar xx
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Luan Peres xx, Willian Arao xx, Arda Güler xx, Miha Zajc xx, Diego Rossi xx, Michy Batshuayi xxx, Enner Valencia xx
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Dursun, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Marc Bartra x, Hüseyin Türkmen x, Eren Elmalı x, Edin Visca x, Doğucan Haspolat x, Siopis x, Jens Larsen x, Marek Hamsik x, Abdülkadir Ömür x, Umut Bozok x
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Taha Altıkardeş, Gbamin, Trezeguet, Enis Bardhi, Maxi Gomez, Lazar Markovic, Arif Boşluk, Lahtimi, Serkan Asan
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Gol: Michy Batshuayi (dk. 11) (Fenerbahçe)