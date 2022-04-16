Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

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  • 16.04.2022 22:33
  • Güncelleme: 16.04.2022 22:39
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

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55. dakikada sağ kanattan hızla ilerleyen Bright Osayi-Samuel rakibini geçerek ceza sahası içine girdi ve pasını arka direkteki boş pozisyonda bulunan Diego Rossi’ye aktarmak isterken son anda Murat Paluli ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

60. dakikada defansın arkasına sarkan Franco Di Santo’nun sol taraftan son çizgiye inerek çevirdiği topta kale önünde Halil Akbunar’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır’da kaldı.

80. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Arda Güler’in içeriye çevirdiği topta kale önünde Diego Rossi müsait pozisyonda topa vuramadı. Daha sonra pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Moubandje’nin Rossi’ye hareketinden dolayı penaltı noktasını gösterdi. Moubandje direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

83. dakikada penaltıda topun başına geçen Arda Güler meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric’in sağından ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Candaş Elbil xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xxx, Bright Osayi-Samuel xxx, Serdar Aziz xxx (Arda Güler dk. 68 xx), Kim Min-jae xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Miguel Crespo xx, Miha Zajc xx (Luiz Gustavo dk. 87 ?), Diego Rossi xx, Mert Hakan Yandaş xx (Mergim Berisha dk. 69 x), Dimitrios Pelkas x (Attila Szalai dk. 31 x), Serdar Dursun xx (Enner Valencia dk. 69 x)

Yedekler: Berke Özer, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak, Jose Sosa

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Göztepe: Kenan Piric x, Murat Paluli x (Atakan Çankaya dk. 87 ?), Dino Arslanagic x, Kahraman Demirtaş x, Berkan Emir (Lourency dk. 68 x) x, Soner Aydoğdu x, Halil Akbunar x, Yalçın Kayan x (Ege Özkayımoğlu dk. 87 ?), David Tijanic x, François Moubandje x, Franco Di Santo x (Adis Jahovic dk. 68 x)

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Marko Mihojevic, Efe Can Saçıkara, Yusuf Talum, Makana Baku

Goller: Serdar Aziz (dk. 4), Arda Güler (dk. 83 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: François Moubandje (dk. 82) (Göztepe)

Sarı kartlar: Franco Di Santo, Kahraman Demirtaş (Göztepe)

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