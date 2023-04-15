Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Joao Pedro’nun pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Diego Rossi’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
54. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında kale önünde topu alan Lamine Diack’ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı ve kornere gönderdi.
65. dakikada Matej Hanousek’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Ali Sowe’un kaleci İrfan Can Eğribayat’tan önce vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
79. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Enner Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
81. dakikada orta sahada Lamine Diack’ın ara pasında defansın arkasında sarkan Ali Sowe’un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat’tan döndü. Pozisyonunda devamında topu önünde bulan Sowe meşin yuvarlak boş kaleye gönderdi. 0-1
84. dakikada Ezgjan Alioski’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Matej Hanousek’in İrfan Can Kahveci’ye yaptığı harekete hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1
90+6. dakikada İrfan Can Kahveci sol taraftan cezası içine girip pasını Miguel Crespo’ya aktardı. Crespo’nun vuruşunda meşin ilk önce defanstan döndü. Daha sonra ceza sahası içinde topu önünde bulan Crespo’nun sağ alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Ok xx, Esat Sancaktar xx
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Bright Osayi-Samuel xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Ezgjan Alioski xx, İsmail Yüksek xx (Willian Arao dk. 64 x), Miha Zajc xx (Miguel Crespo dk. 78 xx), Arda Güler xx (İrfan Can Kahveci dk. 78 x), Diego Rossi xx (Emre Mor dk. 64 x), Enner Valencia xx, Serdar Dursun x (Joao Pedro dk. 46 x)
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, Nazım Sangare
Teknik Direktör: Jorge Jesus
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Stelios Kitsiou xx (Fıratcan Üzüm dk. 87 ?), Kevin Malcuit xx, Nihad Mujakic xx, Matej Hanousek xx, Atakan Çankaya xx, Lamine Diack xx, Taylan Antalyalı xx (Oko dk. 90+10 ?), Ghayas Zahid xx (Andrej Dokanovic dk. 46 x), Emre Kılınç xx (Felicio Milson dk. 64 x), Ali Sowe xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım, Anastasios Chatzigiovanis, Sıtkı Ferdi İmdat, Pedrinho
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Goller: Ali Sow (dk. 81) (MKE Ankaragücü), Enner Valencia (dk. 87 pen.), Miguel Crespo (dk. 90+6) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Lamine Diack, Dokanovic, Matej Hanousek, Atakan Çankaya, Stelios Kitsiou, Nihad Mujakic, Felicio Milson (MKE Ankaragücü)