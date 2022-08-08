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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Ümraniyespor: 3 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Ümraniyespor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Ümraniyespor: 3 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

 

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Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Ferdi Kadıoğlu x, Gustavo Henrique x, Attila Szalai xx, Luan Peres x, Willian Arao xx (İsmail Yüksek dk. 46 x), Emre Mor x (Bruma dk. 63 x), Lincoln x, Diego Rossi x (Serdar Dursun dk. 74 x), Joshua King x (Mergim Berisha dk. 74 xx), Enner Valencia xxx (Miha Zajc dk. 63 xx)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Lemos

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı x, Serkan Göksu xx (Fatih Yiğit Şanlitürk dk. 88 ?), Glumac xx, Allyson xx, Ermir Lenjani xx, Oğuz Gürbulak xx, Mrsic xxx (Isaac Sackey dk. 79 ?), Durel Avounou xx (Emre Nefiz dk. 64 x), Geraldo xx (Onur Ayık dk. 64 xx), Yonathan del Valle xxx (Valentin Gherorghe dk. 64 xx), Bettaieb xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Can Karagöz, Metehan Mimaroğlu, Tahsin Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Enner Valencia (dk. 19 pen., 45+3), Mergim Berisha (dk. 90+2) (Fenerbahçe), Glumac (dk. 29), Valentin Gherorghe (dk. 67), Mrsic (dk. 73 pen.) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Willian Arao, Enner Valencia, Luan Peres, Lincoln, Gustavo Henrique, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Bettaieb, Emre Nefiz (Ümraniyespor)

İHA
Editör

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