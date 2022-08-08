Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Ümraniyespor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Ferdi Kadıoğlu x, Gustavo Henrique x, Attila Szalai xx, Luan Peres x, Willian Arao xx (İsmail Yüksek dk. 46 x), Emre Mor x (Bruma dk. 63 x), Lincoln x, Diego Rossi x (Serdar Dursun dk. 74 x), Joshua King x (Mergim Berisha dk. 74 xx), Enner Valencia xxx (Miha Zajc dk. 63 xx)
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Lemos
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı x, Serkan Göksu xx (Fatih Yiğit Şanlitürk dk. 88 ?), Glumac xx, Allyson xx, Ermir Lenjani xx, Oğuz Gürbulak xx, Mrsic xxx (Isaac Sackey dk. 79 ?), Durel Avounou xx (Emre Nefiz dk. 64 x), Geraldo xx (Onur Ayık dk. 64 xx), Yonathan del Valle xxx (Valentin Gherorghe dk. 64 xx), Bettaieb xx
Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Can Karagöz, Metehan Mimaroğlu, Tahsin Hacımustafaoğlu
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Enner Valencia (dk. 19 pen., 45+3), Mergim Berisha (dk. 90+2) (Fenerbahçe), Glumac (dk. 29), Valentin Gherorghe (dk. 67), Mrsic (dk. 73 pen.) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Willian Arao, Enner Valencia, Luan Peres, Lincoln, Gustavo Henrique, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Bettaieb, Emre Nefiz (Ümraniyespor)