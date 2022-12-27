Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Vranjes’in geri pasında Batshuayi araya girip kaleci Erce’yi geçti ve çaprazdan şutunu gönderdi. Vranjes son anda kayarak topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

50. dakikada soldan kazanılan korner atışında Rossi’nin ceza sahasın gönderdiği ortaya Arao kafayı vurdu. Erce’nin son anda müdahale ettiği top daha sonra direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

68. dakikada Lincoln’ün pasında sol kanatta topla buluşan Joshua King, son çizgiye inip ceza sahsı içine ortaladı. Bu noktada Burak kayarak top müdahale etmek istedi ancak meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

86. dakikada Rayanne Aabid’in geri pasında topu kapan Serdar Dursun, kaleci Erce’den sıyrılıp topu fileleri gönderdi. 3-0

90+5. dakikada sağdan kullanılan korner atışında Arao yükselip kafayı vurdu. Savunmaya çarpan top Gustavo Henrique’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda direğe de çarpan top filelere gitti. 4-0

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi-Samuel xxx, Henrique xxx, Szalai xxx, Ferdi xxx, İrfan Can Kahveci xx (Mert Hakan dk. 61 xx), Zajc xxx (İsmail Yüksek dk. 90+2 ?), Arao xxx, Rossi xxx (Lincoln dk. 46 xxx), King xxx (Emre Mor dk. 75 x), Batshuayi xxx (Serdar Dursun dk. 75 xxx)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Alioski, Arda Güler

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Hatayspor: Erce x, Kamil x, Vranjes x, Burak x (Simon Falette dk. 78 x), Adekugbe x (Engin Can Aksoy dk. 46 x), Aabid x, Onur x, El Kaabi x, Ribeiro xx (Muhammed Mert dk. 46 x), Lobjanidze xx (Kevin Soni dk. 63 x), Luis x (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 46 x)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Recep Burak Yılmaz, Kaan Kanak, Musa Çağıran, Sadık Baş

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Joshua King (dk. 20), Batshuayi (dk. 26), Serdar Dursun (dk. 86), Henrique (dk. 90+5) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Adekugbe, Bertuğ Özgür Yıldırım, Onur Ergün (Hatayspor), Joshua King, Mert Hakan (Fenerbahçe)