Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Diego Rossi’nin ceza sahası içinin sağından ortasında arka direkte Enner Valencia’nin kafayla indirdiği topla ceza sahası dışı solunda buluşan Lincoln şutunu çekti. Kaleye giden topa kale önünde Joshua King’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
67. dakikada sağ kanatta bulunan Ferdi Kadıoğlu pasını Miha Zajc’a aktardı. Zajc’ın sağ taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
74. dakikada orta sahada topu alan Arda Güler rakiplerini çalımlayıp ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kale üzerinden dışarıya gitti.
78. dakikada Miguel Crespo’nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Attila Szalai’nin kafa vuruşunda uzak köşeye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xxx, Lincoln Henrique xxx, Willian Arao xx (Miguel Crespo dk. 57 x), İrfan Can Kahveci xx (Emre Mor dk. 57 x), Miha Zajc xx (Oosterwolde dk. 68 x), Diego Rossi xx (Serdar Dursun dk. 80 ?), Enner Valencia xxx, Joshua King xxx (Arda Güler dk. 68 xx)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel
Teknik Sorumlu: Joao de Deus
Konyaspor: Erhan Erentürk x, Ahmet Oğuz x, Adil Demirbağ x, Francisco Calvo x, Guilherme x, Oğulcan Ülgün x, Bouchalakis x, Soner Dikmen x, Konrad Michalak x (Mehmet Büyüksayar dk. 41 x), Endri Çekici x (Uğurcan Yazğılı dk. 68 x), Mame Diouf x
Yedekler: Deniz Ertaç, Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Pavicic, Robert Muric, Kahraman Demirtaş, Cebrail Karayel
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Valencia (dk. 13 pen. ve 45+6), Joshua King (dk. 61), Attila Szalai (dk. 78) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Mame Diouf (dk. 22) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Willian Arao (Fenerbahçe), Calvo, Ahmet Oğuz (Konyaspor)