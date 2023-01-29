Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Kasımpaşa’yı 5-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Arda Güler’in ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top üst kale direğine çarptı ve Valencia’nın önünde kaldı. Valencia’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
62. dakikada Arda Güler’in ceza yayında Zajc ile verkaç yaptıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direği yanından dışarı gitti.
64. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Batshuayi’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Erdem meşin yuvarlağı zorlukla kornere çeldi.
69. dakikada Arda Güler’in sol ayağının dışı ile verdiği pasta topla buluşan Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Daha sonra topu önünde bulan Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1
72. dakikada Valencia’nın sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada topu alan Rossi’nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Erdem, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Rossi’nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Emre Mor’un ıskaladığı top sol çaprazda bulunan Batshuayi’nin önünde kaldı. Batshuayi sol ayağı ile yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-1
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Ok xx, Samet Çiçek xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin xxx, Szalai xx, Lincoln xx, Arao xx (İsmail Yüksek dk. 87 ?), Zajc xx (Crespo dk. 71 x), Arda Güler xxx (Rossi dk. 71 x), İrfan Can Kahveci xx (Emre Mor dk. 71 x), Batshuayi xx, Valencia xxx (Luan Peres dka. 83 ?)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Tirpan xx, Ryan Donk xx, Graovac x (Sadık Çiftpınar dk. 63 x), Yasin Özcan xx, Hajradinovic xx, Eysseric xx (Tunay Torun dk. 87 ?), Fall xx, Mounir Chouir x (Aytaç Kara dk. 73 x), Ahmet Emin Engin x (Berat Kalkan dk. 62 x), Bahoken x (Ali Demirel dk. 73 x)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Yunus Mallı, Tarkan Serbest, Feyzi Yıldırım, Selim Dilli
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Enner Valencia (dk. 37 pen., 39, 52 ve 69), Batshuayi (dk. 90+2) (Fenerbahçe), Fall (dk. 24) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Ryan Donk, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) Arda Güler, Crespo (Fenerbahçe)